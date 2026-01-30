Ski cross Jole Galli è in forma olimpica e trionfa in Val di Fassa

La schermaglia tra le nevi di Val di Fassa si infiamma. Jole Galli si presenta in grande forma a pochi mesi dalle Olimpiadi, conquistando la vittoria sulla pista locale. La campionessa di Livigno dimostra di essere pronta per affrontare la sfida olimpica, dopo aver dato segnali chiari di crescita e determinazione.

Si avvicinano le Olimpiadi, che peraltro Jole Galli avrà il privilegio di correre sulle nevi di casa, e la campionessa livignasca inizia a fare sul serio.Oggi, infatti, proprio Jole Galli si è imposta nella gara 1 sul Passo San Pellegrino in Val di Fassa, nella tappa valida per la Coppa del mondo.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Jole Galli

Jole Galli torna a dominare lo skicross e vince in Val di Fassa, a pochi giorni dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Jole Galli

Argomenti discussi: Ski Cross: Galli, Zuech, Zorzi e Tomasoni qualificati per gara 1 a Veysonnaz; Skicross: Jole Galli lontana dal podio a Veysonnaz; LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: dominio assoluto di Naeslund! Settimo posto per una buona Galli, Duplessis vince al maschile; Skicross di Veysonnaz: Jole Galli settima, vincono il francese Deplessis e la svedese Naeslund.

Skicross, prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo per una strepitosa Jole Galli in Val di Fassa • Sci acrobaticoPrestazione al limite della perfezione di Jole Galli in Val di Fassa: Sentivo che nessuna poteva sorpassarmi ... olympics.com

Jole Galli torna a ruggire e vince lo skicross in Val di Fassa!Jole Galli ha ruggito in maniera perentoria quando manca una settimana alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, vincendo in maniera splendida la ... oasport.it

Galli sul trono di Coppa del Mondo di ski cross! Nella prima delle due sfide della tappa in Val di Fassa, Jole chiude davanti a tutte e trova il terzo successo in carriera! Leggi qui https://bit.ly/4te2Za4 FISI - Federazione Italiana Sport Invernali #RoadToMilan - facebook.com facebook

Jole Galli torna a ruggire e vince lo skicross in Val di Fassa! - x.com