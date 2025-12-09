Ski Cross Deromedis e Zuech convincono in Coppa del Mondo | promossi a Val Thorens Jole Galli avanza
A Val Thorens (Francia) si è aperta la Coppa del Mondo di ski cross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Prima giornata in terra transalpina dedicata alle qualificazioni, che hanno delineato il tabellone finale della gara in programma giovedì 11 dicembre. Simone Deromedis si è prontamente distinto nell’avvio della nuova annata agonistica, dopo che nella passata stagione vinse tre gare e chiuse al secondo posto in classifica generale, accarezzando il prestigioso trofeo. Il Campione del Mondo 2023 ha siglato il quarto tempo (1:06. 🔗 Leggi su Oasport.it
BATTITO A MILLE Pronti a rivedere scene adrenaliniche come questa? La francese Val Thorens battezza la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di ski cross! Oggi e domani le prime qualificazioni, poi… si gareggia! Jole Galli e Simo Derome Vai su X
Skicross, si apre la Coppa del Mondo: Deromedis e Galli si scaldano verso le Olimpiadi - 2026 di ski cross si apre a Val Thorens (Francia): il 9 e il 10 dicembre ci sarà spazio per le qualificazioni sulla pista ... Scrive oasport.it
