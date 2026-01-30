Jole Galli torna a dominare lo skicross e vince in Val di Fassa, a pochi giorni dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa italiana ha dato una dimostrazione di forza e determinazione, chiudendo in testa la prima gara della tappa di Coppa del Mondo, che si svolge proprio in questa località delle Dolomiti. La vittoria avviene in un momento cruciale, a ridosso dell’appuntamento olimpico, e rafforza la sua candidatura tra le favorite.

Jole Galli ha ruggito in maniera perentoria quando manca una settimana alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, vincendo in maniera splendida la gara-1 della Val di Fassa, località che ospita l’ultima tappa della Coppa del Mondo di skicross prima dei Giochi. La livignasca ha letto benissimo le strutture iniziali nell’atto conclusivo, ha preso il comando, ha mantenuto la testa, non ha concesso varchi alle rivali lungo un tracciato sempre molto esigente e ha dimostrato una superiorità davvero rimarchevole, tramortendo l’intera concorrenza con una sciata davvero pimpante. L’azzurra ha preceduto la francese Marielle Berger Sabbatel, la canadese Marielle Thompson e l’altra transalpina Jade Grillet Aubert, conquistando così la prima vittoria stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante e la terza affermazione in carriera: lo scorso anno festeggiò la prima volta proprio in Val di Fassa (il 9 febbraio) e poi si replicò il 1° marzo a Gudauri (Georgia), le presenze sul podio salgono a sette. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jole Galli torna a ruggire e vince lo skicross in Val di Fassa!

Approfondimenti su Jole Galli

Questa mattina a Val di Fassa si sono svolti le finali di skicross, con Deromedis e Galli che sono arrivati in Big Final.

Oggi il live di Skicross in Val di Fassa regala emozioni intense.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Jole Galli

Argomenti discussi: Jole Galli si ferma in semifinale, è 7^ a Veysonnaz con Naeslund implacabile. Howden rimontato da Duplessis; Skicross: Jole Galli lontana dal podio a Veysonnaz; Jole Galli da 10 e lode, vince nello skicross in Val di Fassa: rivivi la Big Final; Skicross di Veysonnaz: Jole Galli settima, vincono il francese Deplessis e la svedese Naeslund.

Venerdì 30 e sabato 31 gennaio (si comincia mercoledì con la prima qualificazione) la tappa di Coppa del Mondo, per il secondo anno consecutivo, sulle nevi del Park Monzoni; ecco tutti gli azzurri, con Jole Galli e Simone Deromedis, sempre 2° nella general - facebook.com facebook

Skicross, Sandra Naeslund padrona totale a Veysonnaz. Jole Galli in crescita - x.com