Sit-in dei radicali in piazza CLN a Torino il messaggio a ridosso della manifestazione | Non cadere nella trappola della violenza

I radicali hanno organizzato un sit-in pacifico in piazza C.L.N. a Torino. Hanno portato uno striscione con il messaggio: “Non cadere nella trappola della violenza”. La manifestazione arriva a 24 ore dall’inizio della grande mobilitazione nazionale di Askatasuna, che prevede la partecipazione di oltre 15mila attivisti. La piazza si è riempita di volontari e cittadini che vogliono mandare un segnale chiaro contro ogni forma di violenza.

Un sit-in "nonviolento" per lanciare un messaggio a 24 ore di distanza dall'inizio della manifestazione nazionale chiamata da Askatasuna e che porterà a Torino oltre 15mila attivisti. Questa l'iniziativa che ha avuto luogo venerdì, 30 gennaio, in piazza C.L.N. a Torino, portata avanti dagli esponenti di Europa Radicale, Associazione 'Marco Pannella' e Associazione radicale Adelaide Aglietta. Così, alle 14, gli esponenti si sono ritrovati in piazza per un'iniziativa "nonviolenta" per lanciare un messaggio contro ogni forma di violenza in risposta allo stato generale d'allerta in città in vista della manifestazione.

