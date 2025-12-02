Torino vende cannabis in piazza | arrestato segretario Radicali Italiani
Filippo Blengino è stato arrestato dalle forze dell'ordine peer aver allestito un 'tavolo di spaccio' esponendo circa mezzo chilo di cannabis CBD. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
PREZZO: 260.000,00 TRATTABILI euro – Jesolo Lido-zona p.zza Torino- Vista diretta mare con piscina, ca. 30mt dal mare, bilocale ristrutturato a nuovo, posto auto riservato Jesolo Lido (VE)- zona p.zza Torino-Vendesi in condominio con piscina e posto auto - facebook.com Vai su Facebook
? Il Comune di Torino avvia la vendita a trattativa diretta della proprietà superficiaria novantanovennale di un locale commerciale in via Po 18 C/D a Torino. Manifestazioni di interesse entro il 04/02/2026 ore 9:30. Info: bandi.comune.torino.it/avviso/vendi Vai su X
A Torino il segretario nazionale dei Radicali, Filippo Blengino, è stato arrestato durante un’azione dimostrativa in cui distribuiva cannabis CBD - TORINO – Il segretario nazionale dei Radicali, Filippo Blengino, è stato arrestato a Torino oggi pomeriggio per aver esposto un tavolino con sopra della cannabis CBD. Come scrive quotidianopiemontese.it
Vende cannabis light al mercato a Torino, arrestato il segretario dei Radicali Filippo Blengino - L'azione di disobbedienza civile del cuneese: "L’obiettivo è ottenere un processo e portare l’articolo 18 del Decreto Sicurezza al vaglio della Corte costituzionale" ... Riporta msn.com
Azione di disobbedienza contro il decreto sicurezza, a Torino arrestato per spaccio Filippo Blengino - L’esponente dei Radicali aveva allestito un tavolino in piazza Foroni con mezzo chilo di cannabis Cbd, sostanza priva di principio attivo ma al centro delle ... Da torino.repubblica.it
Cannabis Light, tavolo di 'spaccio' in piazza Foroni: l'azione di Radicali Italiani, denunciato il segretario nazionale Filippo Blengino - 18 del Decreto Sicurezza al vaglio della Corte Costituzionale ... Da torinotoday.it
Arrestato a Torino il segretario dei Radicali, Filippo Blengino: spacciava in piazza Foroni - La scena, in piazza Foroni, era costruita per sfidare apertamente il nuovo Decreto sicurezza e per spostare il confronto politico su un terreno giudiziario. giornalelavoce.it scrive
Cannabis Light, tavolo di 'spaccio' in piazza Foroni: l'azione di Radicali Italiani, arrestato il segretario nazionale Filippo Blengino - 18 del Decreto Sicurezza al vaglio della Corte Costituzionale ... Lo riporta torinotoday.it