Torino vende cannabis in piazza | arrestato segretario Radicali Italiani

Filippo Blengino è stato arrestato dalle forze dell'ordine peer aver allestito un 'tavolo di spaccio' esponendo circa mezzo chilo di cannabis CBD. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

torino vende cannabis piazzaA Torino il segretario nazionale dei Radicali, Filippo Blengino, è stato arrestato durante un’azione dimostrativa in cui distribuiva cannabis CBD - TORINO – Il segretario nazionale dei Radicali, Filippo Blengino, è stato arrestato a Torino oggi pomeriggio per aver esposto un tavolino con sopra della cannabis CBD. Come scrive quotidianopiemontese.it

Arrestato a Torino il segretario dei Radicali, Filippo Blengino: spacciava in piazza Foroni - La scena, in piazza Foroni, era costruita per sfidare apertamente il nuovo Decreto sicurezza e per spostare il confronto politico su un terreno giudiziario. giornalelavoce.it scrive

