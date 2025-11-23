Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne | manifestazione in piazza
BRINDISI - Il gruppo “Non una di meno” di Brindisi, nella giornata mondiale per l’eliminazione della violenza maschile sulle donne, martedì 25 novembre 2025, organizza con la partecipazione delle scuole un sit-in in piazza della Vittoria a Brindisi, dalle ore 9 alle ore 13.L'evento arriva a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
