Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne | manifestazione in piazza

Brindisireport.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Il gruppo “Non una di meno” di Brindisi, nella giornata mondiale per l’eliminazione della violenza maschile sulle donne, martedì 25 novembre 2025, organizza con la partecipazione delle scuole un sit-in in piazza della Vittoria a Brindisi, dalle ore 9 alle ore 13.L'evento arriva a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

giornata mondiale per l8217eliminazione della violenza sulle donne manifestazione in piazza

© Brindisireport.it - Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne: manifestazione in piazza

Approfondisci con queste news

giornata mondiale l8217eliminazione violenzaViolenza contro le donne, gli appuntamenti a Roma verso la Giornata mondiale del 25 novembre - Eventi in libreria Mondadori tra via Cola di Rienzo e Galleria Sordi, alla Casa delle Donne, al Teatro di Tor Bella Monaca e al cinema delle Province ... Riporta roma.corriere.it

giornata mondiale l8217eliminazione violenzaGiornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne: tre appuntamenti a San Mauro - Il 25 novembre una città mobilitata tra scuole, mostre e letture per ribadire un impegno civile che non può fermarsi ... Da giornalelavoce.it

giornata mondiale l8217eliminazione violenzaGiornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le iniziative in programma - Le iniziative in programma dal 22 al 29 novembre 2025 per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Come scrive 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale L8217eliminazione Violenza