Sistema Crans l' inchiesta si allarga

La procura ha ampliato le indagini sulla strage di Capodanno coinvolgendo ora quattro persone e il Comune di Crans-Montana. Gli investigatori stanno verificando eventuali responsabilità e omissioni da parte dell’amministrazione comunale. I dettagli sui primi riscontri arrivano mentre si intensificano i controlli e le testimonianze in tutta la zona.

L'inchiesta sulla strage di Capodanno si allarga a quattro indagati, e soprattutto al Comune di Crans-Montana. Era quello che da settimane chiedevano gli avvocati delle parti civili. Oltre ai coniugi Moretti, accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi, sul registro degli indagati ci sono ora anche l'ex responsabile della sicurezza pubblica del Comune, Ken Jacquemoud - ora in servizio alla Val d'Illiez - e quello attuale, Chirstophe Balet, referente anche per le ispezioni degli immobili. Non sono chiari ancora i reati contestati, ma entrambi saranno sentiti nei prossimi dieci giorni, mentre i gestori del «Constellation» sono stati di nuovo convocati in Procura il 9 e il 10 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

