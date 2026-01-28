Crans-Montana l' inchiesta si allarga | indagato l' ex responsabile della sicurezza

La procura ha aperto nuove indagini sulla strage di Crans-Montana, coinvolgendo anche altri soggetti oltre a Jacques e Jessica Moretti. Gli inquirenti stanno passando al setaccio nuove piste e ascoltando testimoni, mentre l’ex responsabile della sicurezza è stato iscritto nel registro degli indagati. La vicenda si complica e le autorità sperano di fare luce su tutti i dettagli ancora oscuri.

Com'era prevedibile, l'inchiesta relativa alla strage di Crans-Montana si è allargata ad altri soggetti oltre a Jacques e Jessica Moretti. La procura del Vallese, infatti, ha deciso di indagare anche uno degli ex responsabili della sicurezza del Comune. A dare la notizia è stata la tv svizzera RTS, che ha spiegato come l'uomo fosse stato incaricato di effettuare molti dei controlli antincendio avvenuti nel bar Le Constellation. Il soggetto verrà ascoltato il prossimo 9 febbraio, ed è rappresentato dall'avvocato David Aïoutz. Si fanno passi avanti, dunque, nell' inchiesta che mira a fare chiarezza sul terribile incendio che ha portato alla morte di 40 persone.

