Jannik Sinner si arrende a Novak Djokovic in una semifinale combattuta agli Australian Open. Dopo aver dominato i primi set, il giovane italiano ha perso terreno nel quinto, complice un calo fisico e alcune palle break sbagliate. La sconfitta interrompe il sogno di vincere tre titoli di fila a Melbourne e lascia l’amaro in bocca.

Così fa male. Jannik Sinner esce in semifinale degli Australian Open e abbandona il sogno delle tre vittorie consecutive. Da una parte c'era un alieno, dall'altra un essere umano e oggi Jannik è stato umano. L'azzurro ha ceduto al quinto set (3-6 6-3 4-6 6-4 6-4), dopo oltre quattro ore di gioco, al termine di una partita giocata al di sotto delle sue possibilità. Esulta Djokovic, 38 anni, che torna in finale. Il serbo, a caccia del 25esimo Slam (l'11esimo a Melbourne), contenderà il titolo ad Alcaraz che il trofeo non ha mai vinto. Per Sinner rimane il rimpianto di aver sbagliato nei momenti peggiori, senza mai aver dato la sensazione di essere ingiocabile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Sinner spreca e perde contro Djokovic al quinto set. Le palle break, il calo fisico e il record che sfuma: la sconfitta di Jannik agli Australian Open

Approfondimenti su Jannik Sinner

Jannik Sinner si avvicina alla fine della sua sfida contro Novak Djokovic negli Australian Open.

Jannik Sinner prende il primo set contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Jannik Sinner

Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6: Jannik spreca e perde al quinto set, Djokovic esulta e va in finale con AlcarazVenerdì in campo per Jannik Sinner che, in mattinata, gioca contro Djokovic nella seconda semifinale degli Australian Open. corriereadriatico.it

Clamoroso all'Australian Open, Djokovic rimonta un Sinner sprecone e vola in finale contro AlcarazUn Djokovic versione deluxe rimonta e ribalta Sinner e vola in finale all'Australian Open contro Alcaraz, contro cui si giocherà il suo 25° titolo dello slam ... sport.virgilio.it

Novak Djokovic ha sconfitto Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open, primo trofeo Gran Slam della stagione tennistica 2026. Il serbo ha trionfato per 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Adesso Djokovic affronterà in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero un - facebook.com facebook

