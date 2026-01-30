Australian Open la semifinale Sinner-Djokovic | Jannik spreca 5 palle break in due game| Live 6-3 3-6 6-4 4-6 3-3

Jannik Sinner si avvicina alla fine della sua sfida contro Novak Djokovic negli Australian Open. Dopo aver vinto il primo set, il giovane italiano ha lasciato spazio all’esperienza del serbo, che ha risposto con forza e ha portato la partita al quinto set. Sinner ha avuto diverse occasioni, ma ha sprecato cinque palle break in due game, rischiando di perdere terreno. Ora il punteggio è 3-3 nel quinto set, con la semifinale ancora aperta e tutto da decidere.

Splendido rovescio vincente lungolinea di Jannik nel primo punto, con un diritto dal centro l'altoatesino si porta sullo 0-30. Rovescio in rete del serbo, 0-40 e tre palle del contro break. La prima annullata con una risposta in rete, la seconda con uno smash vincente, la terza con un lungo scambio chiuso da un rovescio sbagliato di Jannik. Rovescio lungolinea in corridoio di Sinner, poi ace al centro: Nole chiude il game Djokovic ha una buona occasione sul 30-15, ma spedisce il diritto in rete: 40-15 Sinner. Splendida risposta del serbo per il 40-30, che poi trova un diritto vincente dopo un grande scambio per il 40-40. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Australian Open, la semifinale Sinner-Djokovic: Jannik spreca 5 palle break in due game| Live 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 3-3 Approfondimenti su Australian Open Australian Open, la semifinale Sinner-Djokovic: Nole salva due palle break| Live 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 2-1 La semifinale tra Sinner e Djokovic è iniziata con il botto. Australian Open, la semifinale Sinner-Djokovic: Jannik fa subito il break al secondo game|Diretta 2-0 Jannik Sinner prende subito il comando nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. All’Australian Open è successo qualcosa che ha fatto rumore. #sinner #australianopen Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Jannik Sinner - Novak Djokovic all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la semifinale · Tennis ATP; Sinner è in semifinale con Djokovic: Shelton lotta, ma perde in 3 set; Sinner-Djokovic in chiaro: la semifinale degli Australian Open sul Nove alle 9,30; Australian Open, la sfida Sinner-Djokovic per un posto in finale: 2 set pari. LIVE. Australian Open, la sfida Sinner-Djokovic per un posto in finale: 2 set pari. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Australian Open, la sfida Sinner-Djokovic per un posto in finale: 2 set pari. LIVE ... tg24.sky.it Dove vedere in tv la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open 26: orari e canaliL ’eterna sfida fra Jannik Sinner e Novak Djokovic si arricchisce di un nuovo entusiasmante capitolo: la semifinale degli Australian Open 2026 (Sinner è attualmente il numero 2 al mondo; Djokovic il n ... iodonna.it Sinner vs Djokovic, in ballo la finale degli Australian Open. Nole pareggia i conti: si decide al quinto set - facebook.com facebook Australian Open, Alcaraz più forte dei crampi: batte Zverev e va in finale x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.