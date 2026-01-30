Australian Open la semifinale Sinner-Djokovic | Jannik grazie al break conquista il primo set Diretta 6-3 0-1

Jannik Sinner prende il primo set contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open. Il tennista italiano ha breakkato il suo avversario e si è aggiudicato il parziale 6-3. Djokovic, che aveva battuto Musetti in semifinale grazie al ritiro dell’italiano, sta cercando di reagire e ora il punteggio è 0-1 nel secondo set. Sinner, che guida anche nei scontri diretti con cinque vittorie consecutive, punta a portare a casa questa sfida storica.

Djokovic vince un altro duello a rete, poi Sinner interrompe la striscia di cinque punti consecutivi del serbo; un errore non forzato di rovescio rimette comunque Nole avanti, ma Jannik non si scompone e firma l'ace n. 8; con un'altra palla corta, però, Nole si guadagna la seconda palla break del match: Jannik annulla con una prima vincente. Un suo nuovo errore, stavolta di dritto, vale il secondo tentativo e, di nuovo, una prima al centro lo cancella. La terza palla break — di nuovo un dritto lungo — è però quella buona: fatale, di nuovo, un dritto. Tanti gli errori di Sinner in questo game.

