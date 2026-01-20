Clamoroso agli Australian Open | Joao Fonseca subito eliminato da Spizzirri! Sinner interessato

João Fonseca si ferma al primo turno degli Australian Open 2026, sconfitto dall’americano Eliot Spizzirri. Il tennista brasiliano, attualmente numero 32 nel ranking mondiale, non riesce a proseguire il suo cammino nel torneo. L’eliminazione rappresenta un passo indietro per Fonseca, mentre Novak Sinner si mostra interessato alle sorti del giovane atleta.

Si ferma al primo turno l’avventura di João Fonseca agli Australian Open 2026. Il talentuoso brasiliano, numero 32 del ranking mondiale, è stato sconfitto dall’americano Eliot Spizzirri (n. 85) con il punteggio di 6-4 2-6 6-1 6-2 dopo 2 ore e 41 minuti di gioco. Una sconfitta che trova spiegazione soprattutto nella precaria condizione fisica del sudamericano, apparso poco brillante negli spostamenti laterali. Le prime settimane del 2026 sono state complicate per Fonseca, costretto a fermarsi per problemi alla schiena che gli hanno impedito di disputare i tornei di Brisbane e Adelaide. Una preparazione inevitabilmente lacunosa che ha inciso sulla sua tenuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

