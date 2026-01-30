Jannik Sinner e Novak Djokovic non si sono mai nascosti: tra i due tennisti c’è una rivalità fatta di sguardi freddi e strette di mano formali. Dopo l’ultimo match, Sinner ha lasciato intendere di non apprezzare alcune scelte di Djokovic, alimentando un clima di tensione che va oltre le parole. La scena si ripete spesso sui campi, dove l’amicizia sembra solo una facciata, e le emozioni restano sotto la superficie.

Ci sono rivalità che non hanno bisogno di casse di risonanza; vivono di sguardi che non cercano complicità, di strette di mano corrette ma mai calde, di dichiarazioni che sembrano diplomatiche e invece lasciano sempre una scia sottile di tensione. È il duello tra Jannik Sinner e Novak Djokovic (ore 9.30, diretta in chiaro su Nove), una sfida che racconta molto più di un semplice confronto generazionale: racconta il passaggio di potere, o almeno il tentativo di impedirlo. All’inizio era tutto semplice. Djokovic dominava, Sinner inseguiva. Il serbo era il numero uno, il riferimento assoluto, l’uomo da cui imparare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner e Djokovic, amici mai: cosa non è andato giù a Jannik

Approfondimenti su Sinner Djokovic

Novak Djokovic, prossimo ai 39 anni, si conferma tra i protagonisti del tennis mondiale, con uno sguardo rivolto già alla stagione 2026.

A inizio 2026, Novak Djokovic è al centro dell’attenzione non solo per le sue prestazioni sportive, ma anche per le recenti polemiche legate al suo trasferimento con famiglia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sinner Djokovic

Argomenti discussi: Semifinali: Scontro tra Titani, chi sopravviverà sul cemento di Melbourne? In campo Alcaraz e Zverev; Australian Open, Maestrelli eliminato da Djokovic: Ma mi girano le scatole. Musetti: Dura vincere contro il mio amico Sonego; La vigilia molto top secret di Jannik e Nole; Sinner e le difficoltà nascoste contro Darderi: Quello che c'è tra noi fuori ha complicato tutto.

