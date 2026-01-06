sinner volano stracci tra djokovic e il sindacato anti jannik

A inizio 2026, Novak Djokovic è al centro dell’attenzione non solo per le sue prestazioni sportive, ma anche per le recenti polemiche legate al suo trasferimento con famiglia. Tra tensioni con il sindacato e discussioni con Jannik Sinner, la scena tennistica italiana e internazionale si trova a riflettere sui cambiamenti e le sfide di uno dei più grandi campioni del circuito.

Nole Djokovic fa parlare di sé in questo inizio del 2026 che non lo vede più come uno degli imperatori del tennis giocato: si sta facendo notare per per il suo trasferimento, con moglie e figli, in. Grecia (!), per il proposito di arrivare sino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 quando avrà 41 anni, infine per il distacco dalla PTPA, il sindacato dei giocatori che ha co-fondato cinque anni fa. Un divorzio motivato in particolare per le proprie «preoccupazioni sulla trasparenza e la governance di questa organizzazione indipendente dal circuito mondiale Atp». Nel marzo 2025 questa associazione dei giocatori di tennis nata da un’idea del serbo e del canadese Vasek Pospisil, aveva attaccato in tribunale le istanze di governance del tennis, denunciando un «sistema corrotto, illegale ed abusivo» mettendo alla gogna «un calendario insostenibile con tornei programmati undici mesi su dodici». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Volano gli stracci tra PTPA e Nole Djokovic. La sigla sindacale creata dal tennista, insieme a Vasek Pospisil ha risposto all'accusa di Djokovic in merito ai dubbi sull'attuale governance e i valori che dovrebbe incarnare. La PTPA ovviamente rimanda al mittent - facebook.com facebook