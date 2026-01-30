Sinner come fai a non arrabbiarti? La decisione che infuriare gli italiani polemiche in campo

La semifinale degli Australian Open si è trasformata in una vera battaglia. La tensione tra Jannik Sinner e il suo avversario ha acceso gli animi, con scambi intensi e qualche frizione in campo. I tifosi italiani si chiedono come possa Sinner mantenere la calma in momenti così caldi, mentre l’attenzione si concentra sui nervi tesi e sulla qualità del suo gioco. La Rod Laver Arena si prepara a decidere chi volerà in finale, tra proteste e emozioni forti.

La Rod Laver Arena si trasforma in un’arena di gladiatori per la semifinale degli Australian Open, dove il destino di un posto in finale si gioca sul filo dei nervi e di una condizione atletica sovrumana. Dopo un avvio fulminante che aveva visto l’azzurro dominare la scena, la reazione del fuoriclasse non si è fatta attendere. Dopo aver perso per 6-3 il primo set della semifinale, con lo stesso punteggio Novak Djokovic ha conquistato il secondo parziale per pareggiare i conti contro Jannik Sinner. Un set speculare che ha rimescolato completamente le carte in tavola, spostando l’inerzia del match verso il serbo, apparso improvvisamente più solido e cinico nei momenti cruciali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ci ha pensato lo statunitense Eliot Spizzirri a mettere fine a inutili polemiche in merito al presunto "aiutino" nei confronti di Jannik Sinner. Il tetto della Rod Laver Arena si è chiuso quando il regolamento lo prevedeva. Ci vuole onestà, conoscenza dei regolam