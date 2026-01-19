Australian Open 2026 non solo Sinner | tutti gli italiani in campo e quando giocano

L'Australian Open 2026 continua con il secondo turno, dopo la conclusione del primo. Nella notte italiana tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, altri cinque tennisti italiani maschili e una atleta femminile scenderanno in campo. Di seguito, il quadro completo degli incontri e gli orari delle partite degli italiani in questa fase del torneo.

Si chiude il primo turno degli Australian Open 2026. Nella notte italiana fra lunedì 19 e martedì 20 gennaio scenderanno in campo altri cinque azzurri nel tabellone maschile oltre a una nel femminile. Riflettori puntati ovviamente sul match che vedrà il debutto sul cemento di Melbourne del numero due del mondo Jannik Sinner, campione in carica a caccia della terza corona consecutiva e pronto a dare nuovamente battaglia a Carlos Alcaraz per il primo posto nel ranking Atp. L’altoatesino giocherà attorno alle 9 del mattino italiano contro il francese Hugo Gaston, battuto nei due precedenti datati tuttavia 2021. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Australian Open 2026, non solo Sinner: tutti gli italiani in campo e quando giocano Tabellone Australian Open 2026: Sinner dalla parte di Musetti. Contro chi giocano gli italiani e i possibili ottavi

Il tabellone degli Australian Open 2026 è stato pubblicato: Sinner e Musetti sono stati abbinati in una parte del torneo, con diversi incontri tra italiani previsti. Dal 18 gennaio, i tennisti si sfideranno per avanzare nel torneo, che si concluderà il 1° febbraio. Analizziamo le partite in programma e le possibili strade verso gli ottavi di finale, in un quadro di grande equilibrio e competitività. Australian Open 2026: tutti gli orari degli italiani in campo martedì 20 gennaio

Ecco gli orari degli italiani in campo alla terza giornata degli Australian Open 2026, in programma martedì 20 gennaio. Di seguito, si trovano le fasce orarie e i dettagli sugli incontri degli atleti italiani, in modo da seguire con precisione gli impegni di ciascuno durante questa giornata del torneo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Australian Open 2026 - Casper Ruud non lascia scampo a Bellucci: Mattia cede in 3 set al primo turno di Melbourne - Cinquantesima vittoria Slam per il norvegese, tre volte finalista tra Roland Garros (2) e US Open: 6- eurosport.it

Australian Open 2026, seguire Sinner diventa un’impresa: ecco perché

100 vittorie agli Australian Open 100 vittorie Slam su tutte le superfici Semplicemente leggenda. Semplicemente . #EurosportTENNIS #AusOpen #AO2026 x.com

Arnaldi saluta l'Australian Open per mano di Rublev. Auger-Aliassime si ritira - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.