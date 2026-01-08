Napoli – Verona proseguono le polemiche | la decisione sugli arbitri fa infuriare i tifosi

Dopo la partita tra Napoli e Verona del 7 gennaio 2026, le discussioni sulle decisioni arbitrali continuano a suscitare commenti e proteste tra tifosi e addetti ai lavori. La vicenda, ancora aperta, evidenzia come le controversie legate agli arbitraggi possano influire sull’andamento del calcio e sulla percezione delle partite. La questione rimane al centro del dibattito, destinata a proseguire nei prossimi giorni.

La sfida è terminata intorno alle ore 23:00 del 7 gennaio 2026, ma le polemiche andranno avanti ancora per tanto tempo. Napoli-Verona si porta dietro le tante voci legate alla gestione arbitrale, altamente discutibile durante la sfida andata in scena ieri al Maradona. Dal rigore dato al Verona, al gol annullato a Hojlund, l' AIA "assolve" gli arbitri, senza nemmeno un turno di stop. Arbitro e VAR si salvano: la decisione finale dell'AIA. Il tutto ruota intorno a quella prima decisione arbitrale presa intorno al minuto 25? quando Buongiorno tocca il pallone di mano in area di rigore. O meglio una decisione presa dal VAR, Marini, di richiamare il direttore di gara Marchetti per il tocco del 4 azzurro.

