Sinner amaro dopo il ko con Djokovic | Perdere così fa male ho sprecato troppo Spero di prenderla come una lezione

Jannik Sinner si presenta in conferenza stampa con il volto tirato, ancora scosso dalla sconfitta contro Novak Djokovic. Il giovane italiano ammette di essere deluso e di aver sprecato occasioni importanti. “Perdere così fa male, spero di riuscire a imparare da questa partita,” dice, cercando di mantenere un tono tranquillo. Dopo una lunga battaglia, Sinner riconosce che Djokovic non gli ha sorpreso, sapendo da anni che è uno dei migliori del mondo.

Jannik Sinner ha la faccia stanca e triste dopo la lunga battaglia persa con Djokovic. Si stropiccia spesso gli occhi, cerca di mantenere la solita lucidità ma la delusione è forte. Non ci sarà l'ennesima finale con Alcaraz, Jannik non potrà difendere i due titoli vinti in Australia: «Fa molto male, era uno Slam molto importante per me. È stata una buona partita da parte di entrambi. Ho avuto molte occasioni, non sono riuscito a sfruttarle e questo è il risultato». Jannik recrimina sulle tantissime palle break non sfruttare (16 su 18): «Il momento decisivo è stato nel quinto set. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Jannik Sinner non nasconde il dispiacere dopo aver perso contro Novak Djokovic.

Nella notte di Melbourne, Djokovic ha vinto una semifinale al cardiopalma contro Sinner, durato cinque set.

Sinner amaro dopo la sconfitta con Djokovic: «Fa molto male, ho sprecato troppo. Spero di prenderla come una lezione»Jannik amareggiato in conferenza stampa dopo la lunga battaglia persa con il serbo: «Lui non mi ha sorpreso, per anni è stato il miglior giocatore del mondo. Ho sprecato tanto, il tennis è così» ... msn.com

Il peggior Sinner mai visto racconta una storia che ormai va a finire sempre nello stesso modoJannik Sinner ancora una volta è stato sconfitto al quinto e decisivo set, stavolta a batterlo è stato Novak Djokovic che ha inflitto un'amarissima sconfitta ... fanpage.it

Clamoroso e amaro esito a Melbourne: Djokovic elimina Sinner in semifinale agli Australian Open in una notte aussie dai mille colpi di scena x.com

