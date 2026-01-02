Tegola per la giunta Fico dubbi giuridici sulla nomina di Cuomo ad assessore
La recente nomina di Enzo Cuomo come assessore al Patrimonio nella giunta regionale guidata da Roberto Fico solleva alcuni dubbi di natura giuridica. La decisione, avvenuta pochi giorni fa, sta attirando attenzione per possibili questioni legali che potrebbero influenzare l’operato dell’amministrazione. È importante analizzare attentamente gli aspetti normativi coinvolti per comprendere le implicazioni di questa scelta.
La nomina di Enzo Cuomo come assessore al Patrimonio nella giunta regionale guidata da Roberto Fico, avvenuta solo due giorni fa, si sta rivelando problematica. Il nodo è formale: al momento del decreto, Cuomo risultava ancora sindaco di Portici. A segnalarlo è stata la prefettura di Napoli, che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Fico nei guai, la Prefettura contesta la nomina di Vincenzo Cuomo
Leggi anche: Regione Campania, Rescigno (Lega): "Cuomo assessore? Dubbi su incompatibilità"
Giunta Regionale, ultimi dubbi per Fico: per il Pd solo assessori uomini e torna l'ipotesi Casillo come vice - Per i Cinque stelle, Gilda Sportiello lascia il parlamento e torna in Campania. napolitoday.it
Giunta, lo stop di Fico a chi pensa alle Politiche: «Assessori per cinque anni» - Regioni con i colleghi e con il vice presidente Ue Fitto per discutere di fondi di coesione («si sta valutando anche con Fitto, una riprogrammazione di una ... ilmattino.it
Regione Campania, le reazioni alla nuova giunta varata dal presidente Roberto Fico - Si tratta di dieci assessori, tra cui quattro donne; vicepresidente è Mario Casillo del Pd. msn.com
Commissariamenti delle Asl, dopo lo stop della Consulta la giunta regionale tira dritto: nuovi direttori entro l'anno. Il centrodestra all'attacco invoca il ritorno alle urne https://www.rainews.it/tgr/sardegna/articoli/2025/12/dopo-lo-stop-della-consulta-la-giunta-tira - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.