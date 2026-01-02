Tegola per la giunta Fico dubbi giuridici sulla nomina di Cuomo ad assessore

La recente nomina di Enzo Cuomo come assessore al Patrimonio nella giunta regionale guidata da Roberto Fico solleva alcuni dubbi di natura giuridica. La decisione, avvenuta pochi giorni fa, sta attirando attenzione per possibili questioni legali che potrebbero influenzare l’operato dell’amministrazione. È importante analizzare attentamente gli aspetti normativi coinvolti per comprendere le implicazioni di questa scelta.

La nomina di Enzo Cuomo come assessore al Patrimonio nella giunta regionale guidata da Roberto Fico, avvenuta solo due giorni fa, si sta rivelando problematica. Il nodo è formale: al momento del decreto, Cuomo risultava ancora sindaco di Portici. A segnalarlo è stata la prefettura di Napoli, che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

