Sindacati in protesta per riduzione delle autonomie scolastiche chiedono garanzie per l’istruzione locale

I sindacati scolastici sono scesi in piazza per protestare contro il taglio di nove autonomie scolastiche deciso di recente. Chiedono che le istituzioni garantiscano un’istruzione stabile e vicina alle comunità locali. La mobilitazione si fa sentire in tutta Italia, con manifestazioni e assemblee nelle scuole.

I sindacati scolastici hanno dichiarato uno stato di agitazione in risposta al recente provvedimento che prevede il taglio di nove autonomie scolastiche, mettendo sotto pressione le istituzioni educative locali. Il provvedimento, annunciato dal ministero dell’Istruzione, riguarda la riduzione dei poteri decisionali attribuiti ai dirigenti scolastici e ai comitati di gestione nelle scuole di area metropolitana e territoriale, con particolare impatto su istituti in zone con alta complessità sociale e territoriale. Le organizzazioni sindacali, riunite in un’assemblea nazionale, hanno sottolineato che il taglio delle autonomie non è solo una scelta amministrativa, ma un attacco alla qualità dell’istruzione locale, che rischia di essere uniformata a modelli centralizzati e poco sensibili alle specificità regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Comune di Napoli ha espresso riserve riguardo alle proposte di riduzione delle autonomie scolastiche nel quadro del dimensionamento.

Domani, giovedì 18 dicembre, i sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni organizzeranno un sit-in davanti all'Ars di Palermo per chiedere garanzie e risposte concrete sulla vertenza degli ex lavoratori Almaviva Contact, in vista di un Natale più sereno.

