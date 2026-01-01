Riduzione delle autonomie scolastiche il Comune di Napoli | Contrari ma stiamo formulando ipotesi

Il Comune di Napoli ha espresso riserve riguardo alle proposte di riduzione delle autonomie scolastiche nel quadro del dimensionamento. In una nota ufficiale, l’amministrazione comunale ha dichiarato di essere contraria a questa misura, ma sta comunque valutando possibili ipotesi. La questione rimane oggetto di approfondimento e confronto tra le parti coinvolte per garantire un equilibrio tra esigenze amministrative e tutela del sistema scolastico locale.

Il Comune di Napoli in una nota interviene sul tema del dimensionamento scolastico che prevederebbe una riduzione delle autonomie scolastiche."Nell'ambito di un incontro consultivo tenutosi il 29 dicembre tra i rappresentanti della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca della Regione.

Scuola, nodo-dimensionamento. Il Comune respinge la proposta: "Il ’taglio’ non è giustificato" - Dopo le critiche dell’opposizione è infatti arrivata la risposta del sindaco Vittorio Fiorucci e ... lanazione.it

'Forte preoccupazione' Barcaioli sulle autonomie scolastiche - Comuni convocata per il 7 maggio, l'assessore regionale all'Istruzione, Fabio Barcaioli, esprime "forte preoccupazione per la proposta ... ansa.it

Il piano di dimensionamento scolastico per l’anno 2026/2027 in Campania prevede un’ulteriore riduzione della rete educativa regionale, con il taglio di 23 istituti e il conseguente abbassamento del numero complessivo delle autonomie scolastiche a 830. - facebook.com facebook

Riduzione delle autonomie scolastiche La Terza commissione approva proposta di Giunta che individua due dimensionamento scolastici a Gubbio e Terni ma sospende l’efficacia del provvedimento fino a pronunciamento di Tar e Consiglio di Stato tinyurl.co x.com

