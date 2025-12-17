Protesta degli ex lavoratori Almaviva Contact | i sindacati chiedono garanzie per un Natale più sereno

Domani, giovedì 18 dicembre, i sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni organizzeranno un sit-in davanti all’Ars di Palermo per chiedere garanzie e risposte concrete sulla vertenza degli ex lavoratori Almaviva Contact, in vista di un Natale più sereno.

Domani, giovedì 18 dicembre, alle 9.30, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni saranno in sit in davanti all’Ars, a Palermo, per chiedere "risposte immediate e atti concreti" sulla vertenza degli ex Almaviva Contact. La manifestazione coinvolge gli oltre 484 lavoratori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

