Simone Deromedis sta salendo di colpi per le Olimpiadi | ai piedi del podio in Val di Fassa recupera in Coppa del Mondo

Simone Deromedis si avvicina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con buone speranze. Dopo aver concluso al quarto posto nella gara di Coppa del Mondo in Val di Fassa, il giovane sciatore italiano si è dimostrato in crescita e pronto a puntare in alto. La prova, che si è disputata ai piedi delle Dolomiti, mostra che l’atleta sta recuperando terreno e può essere una delle sorprese della stagione.

Simone Deromedis ha concluso al quarto posto la gara-1 della Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di skicross, disciplina che sarà protagonista anche alle imminenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il trentino è riuscito a farsi largo nel complesso tabellone che ha animato l’evento al Passo San Pellegrino, ma nell’atto conclusivo ha faticato in partenza e ha dovuto prestare il fianco ai tedeschi Florian Wilmsmann, Cornel Renn e Tim Hronek, che lo hanno preceduto in questo ordine al traguardo. L’azzurro ha confermato di essere in un ottimo stato di forma, qualificandosi alla Big Final per la seconda volta di fila e replicando il risultato conseguito sei giorni fa a Veysonnaz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

La tappa di skicross in Val di Fassa è partita con un giorno di ritardo a causa del maltempo.

Ecco i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di skicross in Val di Fassa, valida come prova generale per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

