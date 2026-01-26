Ecco i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di skicross in Val di Fassa, valida come prova generale per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’evento si svolgerà al Monzoni Park di Passo San Pellegrino, con le qualificazioni previste mercoledì e giovedì, in preparazione alle gare di venerdì e sabato. Un’occasione importante per gli atleti italiani di testare le proprie prestazioni prima delle Olimpiadi.

L’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross prima delle Olimpiadi di Milano Cortina si terrà in Italia, in Val di Fassa (Trentino): al Monzoni Park di Passo San Pellegrino mercoledì e giovedì si terranno le qualificazioni per le gare di venerdì e sabato. L’Italia schiererà tutti gli azzurri eleggibili per le Olimpiadi: il direttore tecnico Bartolomeo Pala, infatti, ha convocato nel complesso otto atleti. Tra le donne ci saranno Jole Galli ed Andrea Chesi, mentre tra gli uomini prenderanno il via Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni, Dominik Zuech e Davide Cazzaniga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skicross, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo in Val di Fassa: prove generali per le Olimpiadi

Slittino alpino, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo in Val PassiriaEcco i convocati italiani per la seconda tappa di Coppa del Mondo di slittino alpino, che si terrà in Val Passiria il 3 e 4 gennaio 2025.

Leggi anche: Skicross, i convocati dell’Italia per il debutto in Coppa del Mondo: Deromedis e Galli guidano la truppa azzurra

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Skicross, clamorosa eliminazione per Simone Deromedis nelle qualificazioni a Veysonnaz. Si rivede Jole Galli; Skicross: Baur conquista la terza piazza; LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: Deromedis sfiora il podio!; Skicross, Galli out ai quarti nella gara-2 di Veysonnaz. Trionfo di Maier.

Coppa del Mondo di skicross: la prima qualificazione (per la gara di venerdì) è amarissima per il trentino, secondo nella generale e solo 36°, con Zuech, Zorzi e Tomasoni che superano il taglio. Benissimo la livignasca, tra Naeslund e Smith, nell'atto inaugural - facebook.com facebook