Ricky Tognazzi | Sono un maschio femmina Simona Izzo? Non saprei come fare senza

Ricky Tognazzi si presenta come un “maschio femmina” e riflette sulla propria identità. Ospite a Ciao Maschio, ha condiviso pensieri sul rapporto con la propria natura e l’importanza di accettarsi. Durante l’intervista, ha anche parlato di Simona Izzo, sottolineando quanto lei sia fondamentale nella sua vita. Un dialogo che invita a riflettere sulla diversità e l’autenticità.

(Adnkronos) – "Mi piace essere un maschio femmina". Ricky Tognazzi ospite a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 17 gennaio alle 17.05 su Rai 1, ha parlato senza filtri della mascolinità e della sua vita sentimentale: "Mi piace essere un maschio accogliente, un maschio che ascolta, un maschio che ha rinunciato. a essere autoritario. Autorevole va bene, ma autoritario no". Poi ha aggiunto: "Contemporaneo. Adoro la mia parte femminile". Tognazzi a Nunzia De Girolamo ha raccontato il suo rapporto con Simona Izzo, da anni al suo fianco: "Noi giochiamo molto, ci prendiamo in giro. però diciamo che non saprei fare a meno di lei". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Simona Izzo: “Mi sono operata al ginocchio, voglio andare a Ballando” Leggi anche: Federica Pellegrini incinta svela se maschio o femmina: l’annuncio a sorpresa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ricky Tognazzi: "Sono un maschio femmina. Simona Izzo? Non saprei come fare senza" - però diciamo che non saprei fare a meno di lei". adnkronos.com

