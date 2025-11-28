Trasformano una storia d' amore tormentata in un inno emotivo | ecco il nuovo brano pop-punk degli Stereocoma

Gli Stereocoma tornano sulla scena con un’uscita che promette di lasciare il segno. Il nuovo singolo, “Dottore Dottore”, pubblicato su tutte le piattaforme digitali, è il racconto sincero di un amore che fa male. Il brano è stato lanciato in anteprima durante l’intervallo dell’ultima partita. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le luci del Natale trasformano il Borgo in un luogo ancora più suggestivo. Un simbolo di accoglienza, tradizione e autenticità. Dal pozzo alle sale interne, ogni spazio risplende della sua storia. E ogni luce racconta un frammento di emozione. Scopri il Borgo d - facebook.com Vai su Facebook

"Breve Storia d'Amore": nel nuovo film con Pilar Fogliati un tradimento a incastro perfetto - Arriva nei cinema, giovedì 27 novembre, dopo l'anteprima all'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma,“Breve Storia d'Amore”, il film d'esordio di Ludovica Rampoldi che sceglie di concentrare la ... Scrive today.it

Breve storia d'amore, trama e cast del film con Pilar Fogliati al cinema dal 27 novembre - Leggi su Sky TG24 l'articolo Breve storia d'amore, trama e cast del film con Pilar Fogliati al cinema dal 27 novembre ... Segnala tg24.sky.it

Breve Storia d'Amore, un movimento naturale e controintuitivo: al cinema il film con Pilar Fogliati e Adriano Giannini - Arriva nei cinema il film che segna il debutto dietro la macchina da presa di una delle nostre più e affermate e migliori sceneggiatrici, Ludovica Ramploldi. Lo riporta comingsoon.it