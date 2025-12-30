Guber Banca annuncia il rinnovo ai vertici a partire dal 1° gennaio 2026. Davide Becchetti, attuale Vicedirettore generale, assumerà il ruolo di Direttore generale, mentre Paolo Pettinari, già CFO, sarà nominato Vicedirettore generale. Questi cambiamenti mirano a rafforzare la struttura di leadership dell’istituto e a sostenere la crescita futura dell’azienda.

Guber Banca comunica che a partire dal 1° gennaio 2026 Davide Becchetti, già Vicedirettore generale dell'Istituto, assumerà la carica di Direttore generale e Paolo Pettinari, già CFO, sarà il nuovo Vicedirettore generale. Davide Becchetti può vantare un'esperienza ventennale nel settore del credito, maturata all'interno di Guber Banca fin dall'inizio del proprio percorso professionale focalizzato sull'analisi, l'acquisto e la gestione di portafogli NPL, anche in partnership con investitori istituzionali internazionali. Nel 2008 è passato alla guida dell'area Special Situation dell'istituto, dove ha contribuito alla definizione dei processi di recupero, alla strutturazione di nuove aree operative. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Guber Banca, rinnovo ai vertici: Davide Becchetti nominato Direttore generale, Paolo Pettinari Vicedirettore generale. Federica Fugiglando nominata consigliere indipendente del ... - Una riorganizzazione che, secondo la presidente Francesca Bazoli, "consolida una leadership orientata alla crescita sostenibile e alla creazione di valore nel lungo periodo, rafforzando al contempo la ... msn.com