Signorini il manager di Google accusato di ricettazione

Alfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google, accusandola non solo di diffamazione ma anche di ricettazione. Secondo l’ex direttore di Chi, Fabrizio Corona avrebbe ottenuto materiale che poi è stato diffuso tramite il sito Falsissimo. La vicenda si sta facendo sempre più complicata e interessa anche le autorità.

La denuncia di Alfonso Signorini nei confronti di Google non è solo per diffamazione, ma anche per ricettazione: come Fabrizio Corona si è procurato quel materiale diffuso tramite Falsissimo? Alfonso Signorini ha denunciato Google Italia e Google Ireland una settimana fa per diffamazione, per aver permesso a Fabrizio Corona di pubblicare determinati materiali tramite Falsissimo. Adesso i responsabili del sito sono accusati anche di ricettazione. Si ipotizza infatti che il materiale diffuso sia stato acquisito in maniera illegale. La procura di Milano ha aperto più filoni sul caso Signorini. Gli avvocati del conduttore, Aiello e Missaglia, stanno avanzando anche l'ipotesi di ricettazione nei confronti sia dell'ex re dei paparazzi sia del colosso americano. Caso Signorini, indagati i manager di Google per ricettazione: non hanno rimosso i contenuti di Corona. La procura di Milano ha aperto un'indagine sui manager di Google. Caso Signorini: indagati anche i manager Google, l'ex manager di Medugno resta in silenzio. La procura ha deciso di allargare le indagini sul caso Signorini. Signorini-Corona, l'ex manager di Medugno interrogato in Procura a Milano: Alessandro Piscopo è indagato per revenge porn.

