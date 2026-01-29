Caso Signorini | indagati anche i manager Google l’ex manager di Medugno resta in silenzio

La procura ha deciso di allargare le indagini sul caso Signorini. Questa volta sono stati iscritti nel registro degli indagati anche alcuni manager di Google. L’ex manager di Medugno, invece, ha scelto di mantenere il silenzio. L’inchiesta si fa sempre più complicata e coinvolge diverse figure importanti del mondo dello spettacolo e della tecnologia.

L'inchiesta si allarga. Il "caso Signorini" si allarga come una matrioska giudiziaria, con nuovi indagati, accuse pesantissime e un fronte legale che coinvolge celebrità, manager e colossi del web. Al centro, un intreccio di querele incrociate, presunti ricatti sessuali, chat intime pubblicate online e una guerra giudiziaria che si gioca tra Procura, tribunali e Dda. Caso Signorini: accuse di violenza sessuale, estorsione e vendetta porno. Il giornalista Alfonso Signorini, volto Mediaset e direttore del settimanale Chi, è indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione su denuncia dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno.

