Siglato il protocollo d’intesa tra ASL Taranto e INAIL Puglia per la presa in carico integrata dei lavoratori infortunati in condizioni di fragilità sociale e sanitaria

Tarantini Time Quotidiano È stato siglato stamane, 10 novembre, presso la direzione generale di Asl Taranto, il protocollo d’intesa tra INAIL Puglia e Asl Taranto per rafforzare la collaborazione tra i due enti nell’offrire un supporto tempestivo e coordinato ai pazienti del Santissima Annunziata ricoverati a causa di infortunio sul lavoro, che presentano condizioni di fragilità sociale e sanitaria. L’accordo, il primo in Puglia nel suo genere e della durata di due anni, è stato sottoscritto dal dottor Vito Gregorio Colacicco, Commissario Straordinario di Asl Taranto, e dal dottor Giuseppe Gigante, Direttore Regionale INAIL. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Siglato il protocollo d’intesa tra ASL Taranto e INAIL Puglia per la presa in carico integrata dei lavoratori infortunati in condizioni di fragilità sociale e sanitaria

