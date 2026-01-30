Sicurezza stradale ad Avellino | meno vittime e più responsabilità tra i giovani

Quando i numeri mostrano meno vittime, la strada resta comunque un luogo pericoloso. A Avellino, le autorità hanno registrato una diminuzione degli incidenti mortali, ma i giovani devono continuare a essere responsabilizzati. La prevenzione non è mai troppo, e tutti devono fare la loro parte per evitare tragedie.

Quando i numeri raccontano una diminuzione delle vittime, ma ricordano che la strada resta un luogo fragile, la prevenzione diventa una responsabilità collettiva. Ad aprire i lavori è stato il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, che ha ribadito come la sicurezza stradale rappresenti una priorità sin dall’inizio del suo mandato. “I dati in nostro possesso – ha sottolineato – indicano che nel 2025 il numero complessivo degli incidenti stradali si è mantenuto stabile, attestandosi intorno ai 600 eventi, ma è fortemente diminuito il numero dei decessi, passati dai 25 dell’anno precedente ai 9 registrati nel 2025.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Avellino Sicurezza

Questa mattina ad Avellino è partito il progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”.

Il Comune di Avellino investe 4 milioni di euro per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Avellino Sicurezza

Argomenti discussi: Scegli la sicurezza, scegli la vita: ad Avellino fa tappa la campagna Sii saggio, guida sicuro; Avellino, frana a Contrada. Commissario in campo: Cooperazione per la messa in sicurezza; Sicurezza stradale a Sorrento, piano da 156mila euro per la manutenzione; Carnevale tra cielo e mare: a Ravello l’incontro tra la Mascarata Serinese e i Lé Beuffon.

Sicurezza stradale e giovani, ad Avellino il messaggio della prevenzione: meno vittime, più responsabilitàParlare ai giovani di sicurezza stradale significa investire sul futuro e sulla tutela della vita. Con questo obiettivo si è svolto questa mattina, nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellin ... irpiniaoggi.it

Ad Avellino la sicurezza stradale parla ai giovani: meno vittime, più consapevolezzaQuando i numeri raccontano una diminuzione delle vittime, ma ricordano che la strada resta un luogo fragile, la prevenzione diventa una responsabilità collettiva. È partendo da questa consapevolezza c ... irpinianews.it

La Polizia Locale sequestra il congegno elettronico che falsava dati di guida e velocità, con rischio per sicurezza stradale e concorrenza sleale - facebook.com facebook

Valledoria, interventi per la sicurezza stradale e il deflusso delle acque piovane x.com