Questa mattina a Pordenone, un ragazzo di 15 anni si è svegliato ubriaco e ha perso i sensi prima di entrare in classe. Gli amici lo hanno trovato a terra in viale Dante e hanno chiamato i soccorsi. Il giovane aveva iniziato a bere vodka alle cinque del mattino, ancora a casa, e questa intossicazione improvvisa ha rischiato di finire in tragedia.

PORDENONE - Uno studente di circa quindici anni è stato soccorso in stato di incoscienza ieri mattina in viale Dante, vittima di un gravissimo abuso di alcol iniziato tra le mura domestiche già all'alba e proseguito una volta arrivato in città. A riferire l’accaduto è Stefano Buso, testimone dei momenti concitati seguiti al malore del giovane, che ha descritto una situazione di emergenza gestita con spirito di collaborazione nonostante le oggettive difficoltà: l’ambulanza è giunta sul posto dopo la chiamata, un intervallo durante il quale la centrale della Sores ha assistito telefonicamente i presenti su come monitorare il ragazzo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Studente di 15 anni si ubriaca e sviene prima di entrare in classe: aveva iniziato a bere vodka alle 5 di mattina mentre era a casa

