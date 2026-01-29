Sviene a scuola era ubriaco | beveva vodka dalle 5 del mattino Coma etilico

Un quindicenne finisce in coma etilico dopo aver bevuto vodka fin dalle prime ore del mattino. La notte prima, aveva iniziato a bere da solo e poi si è messo in viaggio in corriera. La scena si è svolta in una città italiana, con il ragazzo che si è sentito male improvvisamente in classe. Ora è in ospedale, mentre gli inquirenti cercano di capire come abbia potuto arrivare a quel punto.

Torniamo a parlare di alcool e studenti. La cronaca raccontata da Il Messaggero descrive un episodio grave e drammatico: un quindicenne in coma etilico dopo aver iniziato a bere superalcolici fin dalle prime ore del mattino e aver viaggiato da solo in corriera prima di svenire in città. Il racconto sottolinea la prontezza di amici e soccorritori, ma rimane sullo sfondo una questione più ampia: l’uso precoce e rischioso di alcol tra gli adolescenti. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Questa mattina a Pordenone, un ragazzo di 15 anni si è svegliato ubriaco e ha perso i sensi prima di entrare in classe.

Un giovane di 16 anni è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Merate dopo aver assunto una quantità eccessiva di alcol.

Studente di 15 anni si ubriaca e sviene prima di entrare in classe: aveva iniziato a bere vodka alle 5 di mattina mentre era a casaPORDENONE - Uno studente di circa quindici anni è stato soccorso in stato di incoscienza ieri mattina in viale Dante, vittima di un gravissimo abuso di alcol iniziato tra le mura ... ilmessaggero.it

