Ad Amorosi i Carabinieri bloccano un 49enne con 30 kg di cavi di rame rubati: sequestrati strumenti e auto, indagini su altre rapine. Arresto in flagranza sulla SS Fondovalle Isclero. Amorosi (BN), 6 dicembre 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno arrestato un 49enne della provincia di Benevento, già gravato da precedenti, sorpreso mentre nascondeva nella propria auto due matasse di cavi di rame del peso complessivo di circa 30 kg. Il materiale era stato appena asportato dalla linea aerea a bassa tensione dell’ENEL, dismessa temporaneamente per i lavori del nuovo tratto ferroviario ad alta capacità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Valle Telesina, arrestato ladro di rame colto in flagrante dai Carabinieri