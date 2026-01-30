Un uomo si è presentato come agente dell’FBI nel carcere di New York e ha tentato di liberare Luigi Mangione. Armato di un tagliapizza e di un fochettone da barbecue, ha convinto le guardie di avere documenti firmati da un giudice e di essere autorizzato a liberare il detenuto. Alla fine, è stato arrestato.

Si era qualificato come agente dell’FBI agli addetti del carcere federale di New York. E aveva detto di essere in possesso di “documenti firmati da un giudice” per autorizzare il “ rilascio di un detenuto specifico “, come si legge nella denuncia. Il detenuto specifico, però, era nientemeno che Luigi Mangione, in carcere per l’omicidio dell’amministratore delegato della compagnia assicurativa sanitaria UnitedHealthcare Brian Thompson, freddato a colpi di pistola nel dicembre 2024. Il giovane italoamericano, attualmente ancora sotto processo, può vantare infatti diversi ammiratori e sostenitori tra i numerosi critici del sistema sanitario statunitense. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si finge un agente dell’FBI, entra in carcere e tenta di liberare Luigi Mangione con un tagliapizza e un fochettone da barbecue: arrestato

Approfondimenti su Luigi Mangione

Un uomo di 36 anni proveniente dal Minnesota si è presentato come agente dell’Fbi e ha cercato di entrare in un carcere federale per liberare Luigi Mangione, accusato di aver ucciso il CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Un uomo armato di un tagliapizza e una forchetta da barbecue si è presentato al Metropolitan Detention Center di Brooklyn fingendosi un agente dell’Fbi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Luigi Mangione

Argomenti discussi: Usa, si finge agente FBI per liberare Luigi Mangione: arrestato; Si finge agente dell'ICE per rubare una PlayStation; Si finge agente dell’Fbi e cerca di far evadere Luigi Mangione dal carcere di New York; Si finge un agente dell'Fbi per liberare Mangione: arrestato.

Si finge agente dell'Fbi per liberare Mangione, arrestato un uomo armato con un taglia pizzaArmato con un tagliapizza e una forchetta da barbecue, si è finto un agente dell'Fbi e si è presentato in un carcere federale di Brooklyn affermando di avere un'ordinanza del tribunale per il rilascio ... msn.com

Si finge agente dell'FBI e cerca di far evadere Luigi Mangione dal carcere di New YorkIl 36enne è stato arrestato. All’ingresso del Metropolitan Detention Center di Brooklyn ha mostrato al posto delle credenziali federali una patente del Minnesota ... msn.com

Si finge agente dell’Fbi e cerca di far evadere Luigi Mangione dal carcere di New York x.com

Usa, si finge agente Fbi per liberare Luigi Mangione: arrestato Mark Anderson, 36 anni, si era presentato in carcere a Brooklyn con una finta ordinanza per il rilascio del 27enne - facebook.com facebook