Usa si finge agente Fbi per liberare Luigi Mangione | arrestato

Un uomo di 36 anni proveniente dal Minnesota si è presentato come agente dell’Fbi e ha cercato di entrare in un carcere federale per liberare Luigi Mangione, accusato di aver ucciso il CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson. La polizia lo ha arrestato prima che potesse mettere in atto il suo piano.

Un 36enne originario del Minnesota, in Usa, è stato arrestato e incriminato per essersi spacciato per un agente dell’Fbi e aver tentato di entrare in un carcere federale per liberare Luigi Mangione, il 27enne accusato dell’omicidio del ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson. Lo riferiscono vari media Usa citando fonti delle forze dell’ordine. L’uomo, Mark Anderson, secondo le fonti si è presentato mercoledì sera al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, New York, dove Mangione è recluso, affermando di essere un agente dell’Fbi con un’ordinanza del tribunale per il suo rilascio. Quando gli agenti del Bureau of Prisons (Bop) hanno chiesto all’uomo i suoi documenti, l’uomo ha mostrato una patente di guida del Minnesota. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Un video inedito mostra l’arresto di Luigi Mangione, accusato dell’omicidio del CEO di UnitedHealthcare.

