Dovete rilasciarlo Si spaccia per un agente dell’Fbi per liberare Luigi Mangione | arrestato

Armato con un tagliapizza e una forchetta da barbecue, un uomo si è finto (per così dire) un agente dell’Fbi e si è presentato al Metropolitan Detention Center (Mdc) di Brooklyn affermando di avere un’ordinanza del tribunale per il rilascio di Luigi Mangione, il 27enne accusato di aver ucciso a colpi d’arma da fuoco il ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson, nel 2024 a New York. Secondo quanto riferisce il New York Times l’uomo, Mark Anderson di Mankato, Minnesota, è stato arrestato. «Sono un agente dell’Fbi». «Mi dia il tesserino». E lui gli dà la patente. Secondo quanto riporta la testata Anderson è arrivato in carcere intorno alle 18:50 di mercoledì e ha detto agli agenti penitenziari di essere un agente dell’FBI con dei documenti «firmati da un giudice» che autorizzavano il rilascio di un detenuto.🔗 Leggi su Open.online

