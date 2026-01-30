Sì al progetto di sviluppo economico del Distretto del Commercio

Ieri, il Consiglio comunale ha dato il via libera al progetto di sviluppo economico del Distretto del Commercio nell’Alto Casertano. L’ok arriva dopo settimane di dibattiti e discussioni, e ora si punta a rilanciare il commercio locale, creando nuove opportunità per le imprese e i cittadini. La decisione è vista come un passo deciso per migliorare l’economia della zona.

Un importante passo avanti per lo sviluppo economico e commerciale dell’Alto Casertano è stato compiuto ieri (29 gennaio). Il Distretto del Commercio Diffuso “Area Sidicina Alto Casertano” - che riunisce i Comuni di Teano, Francolise, Mignano Monte Lungo, Caianello e Rocchetta e Croce, con il supporto di Confesercenti e Confcommercio Caserta - ha visto approvata la proposta progettuale presentata nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento dei Distretti del Commercio. Il progetto, denominato “S.A.L.T.A. - Sviluppo Attrattività Luoghi Territorio Alto casertano”, nasce con l’obiettivo di rafforzare il tessuto economico locale, incentivare gli acquisti di prossimità, migliorare la qualità della vita dei residenti e potenziare l’offerta di accoglienza e servizi turistici dell’area distrettuale.🔗 Leggi su Casertanews.it

I negozi di vicinato sono il cuore delle comunità locali.

Il Distretto Urbano del Commercio di Cormano si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento per lo sviluppo locale.

