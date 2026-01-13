I negozi a lezione di sviluppo Corsi di formazione online per il Distretto del Commercio

I negozi di vicinato sono il cuore delle comunità locali. Per sostenerli e valorizzarli, il Distretto del Commercio Molgora e Vallone promuove corsi di formazione online, pensati per rafforzare competenze e innovare le attività commerciali. Un percorso di crescita che si sviluppa nel tempo, contribuendo alla vitalità e alla sostenibilità del commercio locale.

Dare ossigeno ai negozi di vicinato, valorizzando i loro punti di forza. Un percorso che si coltiva nel tempo e per farlo il Distretto del Commercio Molgora e Vallone ricomincia dalla formazione. Via al corso per rinnovare "la cassetta degli attrezzi" delle piccole imprese che impareranno a gestire al meglio l'attività. Tre lezioni online per la svolta, Confcommercio è al fianco delle attività e della cabina di regia che dal 2024 ha riunito Agrate, Burago, Caponago e Cavenago. Gli obiettivi, lotta alla crisi e rilancio, in campo esercenti e i quattro Comuni, alleati per salvare vetrine in centro e in periferia.

