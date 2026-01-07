Distretto del Commercio motori accesi Vetrina digitale | via al potenziamento

Il Distretto Urbano del Commercio di Cormano si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento per lo sviluppo locale. Entro il 2026, il Duc mira a rafforzare il tessuto commerciale, artigianale e imprenditoriale della città, attraverso il potenziamento della vetrina digitale e iniziative mirate. Un passo importante per valorizzare e consolidare il ruolo del commercio nel territorio, favorendo crescita e innovazione.

Il Distretto Urbano del Commercio (Duc) di Cormano sarà nel 2026 un vero e proprio "motore di sviluppo" per l'economia locale e per il territorio cittadino, con l'obiettivo di rilanciarne il tessuto commerciale, artigianale e imprenditoriale. Nel corso del 2025 è stato compiuto l'iter burocratico per la sua realizzazione, entrando a far parte degli attuali 220 Distretti commerciali lombardi e intervenendo in estate al convegno regionale "Distretti del Commercio: motori di sviluppo per la Lombardia" a Palazzo Lombardia con il vicesindaco Michele Viganò e con il comandante della Polizia locale di Cormano Marco Falconelli (nella foto).

