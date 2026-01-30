Short track prima giornata di qualificazioni ai Mondiali junior | Aaron van Quang Pietrobono in evidenza

Questa mattina si sono svolte le prime qualificazioni ai Mondiali junior di short track a Salt Lake City. Aaron van Quang Pietrobono si è fatto notare tra i giovani atleti, dimostrando determinazione e velocità. La gara ha visto molti in corsa per conquistare un posto nella fase successiva, mentre gli organizzatori si preparano a un fine settimana intenso di qualificazioni e semifinali.

Prima giornata di qualificazioni andata in archivio all'Olympic Oval di Salt Lake City (Stati Uniti), teatro dell' edizione 2026 dei Mondiali junior di short track. Alla rassegna riservata agli atleti nati dal primo gennaio 2007 in poi, risponde presente anche l'Italia, con l'obiettivo di ottenere buoni risultati. Nel day-1 sono andate in scena le heat dei 1000 metri donne e dei 500 e dei 1500 metri uomini a stabilire chi potrà proseguire nel cammino senza dover passare dai ripescaggi. Nella specialità di velocità al maschile, Filippo Pezzoni e Daniele Zampedri hanno superato i preliminari, mentre Massimiliano Picchiarelli cercherà di rifarsi nei recuperi.

