Serie d domenica si riparte con un match molto atteso Cittadella-Correggese che derby

Domenica prende il via la Serie D 2026, con una sfida molto attesa: il derby tra Cittadella e Correggese a San Damaso. Questa partita rappresenta l’apertura ufficiale del campionato dei dilettanti, offrendo agli appassionati un primo assaggio di quella che sarà una stagione ricca di emozioni e sfide. Un incontro che, per importanza e intensità, si preannuncia come uno dei momenti centrali del torneo.

Toccherà alla Serie D domenica aprire il 2026 dei dilettanti e il derby di San Damaso fra Cittadella e Correggese (foto, l’andata) si preannuncia bollente. Lo dice la classifica, coi la squadra di Gori all’inseguimento dei playoff distanti 3 punti e quella di Domizzi in zona playout, ma lo dicono anche i precedenti, con ben 19 reti segnate nelle 6 sfide del passato, spesso risolte nei minuti finali. Quest’anno in D sarà la terza volte di fronte, dopo le due ravvicinate di inizio anno. In Coppa l’1-1 sul campo (Formato e Ferraresi) premiò poi ai rigori i reggiani, ma sette giorni dopo i biancazzurri sbancarono 2-1 il ’Borelli’ in rimonta con la saetta di Dodaro (domenica squalificato) all’88’, dopo il botta e risposta fra Siligardi e Caprioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie d, domenica si riparte con un match molto atteso. Cittadella-Correggese, che derby Leggi anche: Bocce In Serie B l’atteso derby ha regalato emozioni e spettacolo. Il Litorale supera i cugini del Fossone. Match equilibrato deciso nel finale Leggi anche: La Serie A torna in chiaro su Dazn: domenica si inizia con il big match Milan-Roma Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dilettanti – Domenica si riparte con la Serie D; Si riparte!; Serie D girone C. Maia Alta Obermais inizia il girone di ritorno con un match casalingo; Serie A. Il Milan riparte da Cagliari. Si chiude domenca con Inter-Bologna - Pentultima giornata del girone d'andata. Serie d, domenica si riparte con un match molto atteso. Cittadella-Correggese, che derby - Toccherà alla Serie D domenica aprire il 2026 dei dilettanti e il derby di San Damaso fra Cittadella e Correggese ... msn.com

Si riparte il 4 con l'Olbia orfana di Favarin contro l'Albalonga dell'ex Manca, i derby posticipati alla Befana - Con i due derby posticipati alla Befana, l'avvio del girone di ritorno della serie D girone G vedrà solo l'Olbia scendere in campo domenica 4 gennaio per la 18ª giornata ... sardegna.diariosportivo.it

Dilettanti: campionati fermi per la sosta natalizia, si riparte il 4 e 6 gennaio - Sport: Già domenica 4 gennaio riparte la Serie D con la prima di ritorno, martedì 6 gennaio l Eccellenza e Promozione ... lapressa.it

NEXT MATCH – SERIE D GIRONE I | GIORNATA 18 Domenica 4 Gennaio – Ore 15 Stadio Vincenzo Presti – Gela GELA CALCIO SAVOIA Prima gara del nuovo anno, contro la capolista. Un inizio che profuma di battaglia, orgoglio e appar - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.