Serie C giornata speciale per il Carpi I tecnici di Coverciano a lezione da Cassani
CARPI Si respirava aria di grande evento ieri al ’Cabassi’. I partecipanti al corso da allenatore ’Uefa A’ del Settore Tecnico della Figc di Coverciano hanno infatti assistito alla giornata di allenamento della squadra di mister Stefano Cassani, all’interno delle ore di lezione del corso. Una delegazione che era guidata dal segretario Mario Piani e da mister Mario Beretta, docente della Scuola allenatori di Coverciano, affiancato dal professor Francesco Perondi, già preparatore atletico del Carpi targato Tomeazzi a inizio anni ‘90. Il gruppo ha ricevuto anche il saluto dell’assessore allo sport e vice sindaco Mariella Lugli e del capo di gabinetto Stefano Artioli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
