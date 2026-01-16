Nella Serie C, i percorsi di Filippo Puletto e Matteo Cortesi, entrambi in maglia Carpi, si stanno delineando in direzioni diverse. Puletto manifesta la volontà di ottenere un riscatto, mentre Cortesi attende con pazienza l’approdo all’Arezzo. Due storie che evidenziano le sfide e le aspettative di calciatori in un campionato competitivo e in continua evoluzione.

I destini in maglia Carpi di Filippo Puletto e Matteo Cortesi sembrano aver preso traiettorie opposte. Il fantasista classe 2004 appena arrivato dalla Pianese ieri si è presentato per la seconda avventura in biancorosso ed è pronto a debuttare già domani a Campobasso, il capitano invece da due giorni non si allena (ufficialmente per la febbre) e sta forzando la mano, assieme al suo agente, per essere ceduto all’Arezzo. Il Carpi ha già ribadito la sua posizione al giocatore e ai toscani: Cortesi è cedibile se arriva l’offerta ritenuta giusta (si parte da 250mila euro) e la speranza è che non si vada allo scontro, ma si può immaginare che ormai gli 8’ giocati ad Alessandria a inizio 2026 saranno gli ultimi della storia fra Carpi e Cortesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - .Serie C. Carpi, Puletto: "Voglio il riscatto». Cortesi ormai aspetta l’Arezzo

