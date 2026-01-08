Serie A oggi Milan-Genoa Orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, giovedì 8 gennaio, il Milan ospita il Genoa a San Siro nella partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Di seguito, trovate l’orario dell’incontro, le probabili formazioni e le modalità di visione della gara. Una sfida importante per entrambe le squadre nel proseguo del campionato.

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, giovedì 8 gennaio, i rossoneri affrontano il Genoa a San Siro nel posticipo della diciannovesima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal comodo successo dell’ultimo turno contro il Cagliari, mentre i rossoblù hanno pareggiato contro il Pisa nell’ultima partita. Ecco orario, probabili . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

