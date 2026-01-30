Il ristorante Quattro Passi di Nerano, l’unico con tre stelle Michelin nel Sud Italia, è stato sequestrato. La struttura, famosa per aver ospitato la trasmissione Masterchef e il matrimonio di Jeff Bezos, si trova ora sotto indagine. La decisione delle autorità arriva senza preavviso e crea molta sorpresa tra gli appassionati di cucina e i clienti affezionati.

Sono l’unico Tre Stelle Michelin del Sud e l’anno scorso hanno ospitato la più importante puntata in esterna di Masterchef. Al ristorante Quattro Passi di Nerano, frazione marina di Massa Lubrense, si viveva un’esperienza culinaria e turistica da sogno: piatti prelibati, camere al piano superiore, area parcheggio, piscina. Lusso e bellezza per palati fini e portafogli molto gonfi, tipo quelli di Jeff Bezos e Magic Johnson, con il primo che ha scelto gli chef per il suo matrimonio e l’altro che si attovagliò davanti al mare un paio di estati fa. Ora era chiuso per la pausa invernale, e non è detto che riaprirà: sul complesso turistico-recettivo, lustro della costiera sorrentina, si è infatti abbattuta la scure della magistratura di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sequestrato il Quattro Passi di Nerano, l’unico 3 stelle Michelin del Sud noto per Masterchef e il matrimonio di Bezos

Il Comune di Massa Lubrense ha emesso un'ordinanza il 5 gennaio, contestando al ristorante Quattro Passi a Nerano, unico locale del Sud con tre stelle Michelin, presunte irregolarità legate a una presunta lottizzazione abusiva.

La Procura di Torre Annunziata ha sequestrato il ristorante Quattro Passi a Nerano, noto locale con tre Stelle Michelin.

