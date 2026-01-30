Sequestrato il ristorante Quattro Passi a Nerano tre Stelle Michelin | lottizzazione abusiva

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Torre Annunziata ha sequestrato il ristorante Quattro Passi a Nerano, noto locale con tre Stelle Michelin. Secondo gli inquirenti, i proprietari hanno costruito un grande complesso tra il 1982 e il 2025 senza le autorizzazioni necessarie, violando le norme sulla lottizzazione. La decisione arriva dopo un’indagine sulla presunta illegalità delle opere realizzate nel tempo.

Secondo la Procura di Torre Annunziata i proprietari del ristorante, dal 1982 al 2025, hanno realizzato un complesso di vaste dimensioni in assenza di titoli validi. Per gli inquirenti, i provvedimenti di condono rilasciati dal Comune negli anni erano illegittimi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Quattro Passi Nerano

Il Comune contesta la lottizzazione abusiva al ristorante Quattro Passi a Nerano, unico 3 Stelle Michelin del Sud

Il Comune di Massa Lubrense ha emesso un’ordinanza il 5 gennaio, contestando al ristorante Quattro Passi a Nerano, unico locale del Sud con tre stelle Michelin, presunte irregolarità legate a una presunta lottizzazione abusiva.

Nerano, sequestrato il complesso turistico ?Quattro-Passi?: il ristorante ha tre stelle Michelin

Questa mattina a Nerano, i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno messo i sigilli al ristorante

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Quattro Passi Nerano

Nerano, sequestrato il complesso turistico Quattro-Passi: il ristorante ha tre stelle MichelinA Massa Lubrense, nella frazione di Nerano, i carabinieri della Compagnia di Sorrento sequestrato oggi il complesso turistico-ricettivo ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.