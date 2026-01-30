Sequestrato il ristorante Quattro Passi a Nerano tre Stelle Michelin | lottizzazione abusiva

La Procura di Torre Annunziata ha sequestrato il ristorante Quattro Passi a Nerano, noto locale con tre Stelle Michelin. Secondo gli inquirenti, i proprietari hanno costruito un grande complesso tra il 1982 e il 2025 senza le autorizzazioni necessarie, violando le norme sulla lottizzazione. La decisione arriva dopo un’indagine sulla presunta illegalità delle opere realizzate nel tempo.

Secondo la Procura di Torre Annunziata i proprietari del ristorante, dal 1982 al 2025, hanno realizzato un complesso di vaste dimensioni in assenza di titoli validi. Per gli inquirenti, i provvedimenti di condono rilasciati dal Comune negli anni erano illegittimi.

