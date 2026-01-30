Sequestrata a Mirabella Eclano un’area archeologica per interventi edilizi illeciti senza autorizzazione

I Carabinieri hanno sequestrato un’area archeologica a Mirabella Eclano. Durante un’indagine sui beni culturali, i militari hanno scoperto che si stavano effettuando lavori edilizi senza permesso, mettendo a rischio reperti antichi. Ora l’area sarà sotto sequestro in attesa di ulteriori verifiche.

Indagini dei Carabinieri sul patrimonio culturale portano al sequestro di un’area con reperti archeologici a Mirabella Eclano. In data 27.01.2026, all’esito di una attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Benevento su richiesta della locale Procura ed avente ad oggetto un’area sita alla località Passo del Comune di Mirabella Eclano. Le attività svolte dalla P. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sequestrata a Mirabella Eclano un’area archeologica per interventi edilizi illeciti senza autorizzazione Approfondimenti su Mirabella Eclano Patrimonio Opere abusive in area archeologica: sequestrata un’area a Mirabella Eclano I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Napoli hanno messo i sigilli a un’area archeologica a Mirabella Eclano. Scavi abusivi e tombe romane a rischio: sequestrata area archeologica La Procura di Benevento ha sequestrato un’area archeologica a Mirabella Eclano. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Mirabella Eclano Patrimonio Argomenti discussi: Grottaminarda, sequestrato lo stabile in via Condotti: lavori abusivi e rischio crolli; Mirabella Eclano, contro tutto e tutti: tra le finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028; Grottaminarda - Sequestrato un edificio alla via Condotto per la tutela della pubblica incolumità; Grottaminarda, sequestro preventivo di un edificio in via Condotto. Mirabella - Sequestrata area con opere illecite in zona archeologica soggetta a vincolo di tutela& All’esito di una attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli hanno dato e ... tusinatinitaly.it Il Carro di Mirabella Eclano | Mirabella Eclano - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.