Sempre meno giovani parlano genovese | viaggio nella Liguria del dialetto perduto

Sempre meno giovani parlano genovese. Se chiedi per le vie di Genova “Cumme anemmu?”, solo una persona su 20 riesce a risponderti in dialetto. La lingua locale sta scomparendo lentamente, e i giovani sembrano sempre meno interessati a mantenerla viva.

A Genova meno di dieci persone su 100 sanno tenere una conversazione in dialetto. I nonni stanno smettendo di insegnarlo ai nipoti che preferiscono l’inglese per lavoro e relazioni: a parlar zeneise sono per lo più gli over 65, mentre gli under 25 sono meno del 3%. Non tutto però è perduto: tra video virali sui social e corsi di pronuncia c'è chi ci crede ancora Chiedendo per le vie di Genova “Cumme anemmu?”, solo 6 persone su 100 potrebbero risponderti in genovese. La tradizione dialettale fatica sempre di più e, mentre nei borghi più piccoli la resistenza è più forte, nelle grandi città il dialetto è sempre più in disuso, sostituito prevalentemente dall'italiano, parlato anche dagli stranieri che vivono nel nostro Paese, e da tante lingue straniere, su tutte l'inglese.🔗 Leggi su Genovatoday.it

A Ceccano si è svolta la Giornata del Dialetto e delle Lingue Locali, con l'evento "Voci dal dialetto ceccanese" presso il Centro Anziani.

In occasione della Giornata nazionale del dialetto,

