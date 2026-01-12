Topolino parla genovese | il fumetto speciale per la Giornata nazionale del dialetto

In occasione della Giornata nazionale del dialetto,

Qui, Quo e Qua che, per sdrammatizzare, dicono allo zio: “Cöse succede? Eh, oua!”. Paperino che esclama: “Aivi raxon, figgeu!”. Zio Paperone che chiede al nipote: “Za che ti vae via, ti portiësci miga zu a rumenta?”.Ebbene sì, “Topolino”, la celebre rivista a fumetti per bambini, per una volta. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

