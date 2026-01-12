Topolino parla genovese | il fumetto speciale per la Giornata nazionale del dialetto
In occasione della Giornata nazionale del dialetto,
Qui, Quo e Qua che, per sdrammatizzare, dicono allo zio: “Cöse succede? Eh, oua!”. Paperino che esclama: “Aivi raxon, figgeu!”. Zio Paperone che chiede al nipote: “Za che ti vae via, ti portiësci miga zu a rumenta?”.Ebbene sì, “Topolino”, la celebre rivista a fumetti per bambini, per una volta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Topolino 3660 parla in dialetto: arrivano le edizioni speciali
Leggi anche: Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali 2026
“Così ho fatto parlare Paperino in patois”.
"Topolino" parla genovese: il fumetto speciale per la Giornata nazionale del dialetto - L'operazione per avvicinare il genovese (e non solo) ai giovanissimi tramite la cultura pop: qui alcune tavole in anteprima ... genovatoday.it
Quando Paperino parla zeneize: Topolino porta il genovese in edicola - Un’edizione speciale del fumetto celebra la Giornata nazionale del dialetto con “Paperino lucidatore a domicilio” tradotto in genovese: in edicola dal 14 gennaio ... lavocedigenova.it
Topolino 3660 parla in dialetto: arrivano le edizioni speciali - In occasione della Giornata nazionale del dialetto, Topolino 3660 arriva in 4 versioni speciali in bolognese, genovese, catanzarese e francoprovenzale valdostano ... lopinionista.it
#olimpiadidellibro #christmas2025edition #lettoriprovetti Buon Santo Stefano da Gabriele con una nuova lettura. Recensione: “Winston e l’avventura di Natale” parla di un topolino che cerca rifugio e trova una busta che può fargli da letto, però è indirizzata a - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.